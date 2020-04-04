Сербский форвард был арестован за нарушение комендантского часа из-за коронавируса

Сербский нападающий «Аль-Иттихада» Александар Прийович был арестован вчера, 3 апреля, за нарушение комендантского часа, введённого в Сербии из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.
Прийович выпивал в компании пяти человек в ресторане одной из гостиниц Белграда после 17:00 по местному времени. Все нарушители были задержаны и вызваны в прокуратуру.
Правительство Сербии ввело комендантский час с 17:00 до 5:00 в будние дни и с 13:00 субботы до 5:00 понедельника, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1 млн человек. Число погибших превысило 58 тыс. человек. На данный момент в Сербии зафиксировано 1476 случаев заражения коронавирусом и 39 случаев смерти.
- 4 апреля 2020
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