«Для этого нет оснований». Агент Хакими опроверг продление контракта с «Реалом»

Алехандро Комано, представляющий интересы защитника «Реала» Ашрафа Хакими, выступающего в дортмундской «Боруссии» на правах аренды, прокомментировал информацию о продлении контракта со мадридским клубом.
«Для продления контракта нет никаких оснований. Договор с «Реалом» по-прежнему остается тем, о котором мы договорились в 2017 году, и будет действовать до 2022 года. Необходимо подождать. После этого тяжелого испытания (пандемии коронавируса) мы начнём переговоры с «Реалом» и «Боруссией», – цитирует Комано Spox
Ранее сообщалось, что Хакими, который выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды, подписал новое соглашение со «сливочными", оно рассчитано на три года.
Хакими перешёл в «Боруссию» летом 2018 года на правах аренды. Соглашение рассчитано на два года и не предусматривает права выкупа. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «шмелей» 25 матчей, стал автором 3 забитых мячей и отметился 10 результативными передачами, а также получил 3 жёлтые карточки. Предыдущий контракт футболиста с мадридским «Реалом» действовал до лета 2021 года.
Ранее Хакими принял участие в новом пранк-челлендже, который принял от испанца Маркоса Льоренте.
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