У Карпина родилась пятая дочь
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что его жена Дарья родила дочь.
«Вот чем ещё заняться в самоизоляции, как не принятием родов ещё одной доченьки. Спасибо, родненькая моя Даша. Люблю тебя», — написал 51-летний специалист на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Валерия Карпина в «Инстаграме».
У Карпина теперь пять дочерей: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.
«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
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