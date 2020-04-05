В Англии боятся, что снижение зарплат футболистов нанесёт ущерб здравоохранению

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA), представляющая интересы игроков АПЛ, не считает удачной инициативу по снижению заработных плат футболистов на 30% в связи с эпидемией COVID-19, так как это приведёт к снижению налоговых поступлений в Национальную службу здравоохранения (NHS).

Ранее о том, что футболистам стоит пожертвовать частью заработка, сказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. «Игроки помнят, что совокупный налог на их доход — существенный вклад в финансирование здравоохранения, а это особенно важно сейчас. Сокращение их зарплат на 30% обойдётся государственной казне в немалые суммы. Это было бы очень проблематично для NHS и других государственных услуг», — говорится в заявлении организации.