Ван де Бек высказался о возможном переходе в «Реал»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек прокомментировал возможный переход в «Реал».

«Я должен хорошо чувствовать себя в клубе. Понимать, как сильно они хотят меня подписать. Конечно, играть на солнце всегда приятно. Но нет, я ещё не брал уроки испанского. Я ещё никому не ответил «да». Вопрос ещё открыт. Я знаю, что меня любят в «Аяксе» и я люблю «Аякс», приводит слова ван де Бека Goal.com.

Ранее сообщалось, что сумма летнего трансфера ван де Бека в «Реал» должна составить € 55 млн. Ван де Бек является воспитанником «Аякса». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 23 матча в Эредивизии, в которых отметился 8 голами. Также в услугах футболиста 22-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».