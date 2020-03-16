«МЮ» попытается купить ван де Бека. Трансфер возможен только с согласия «Реала»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Англии, несмотря на предварительное соглашение с мадридским «Реалом».



Как сообщает Marca, следующей командой 22-летнего футболиста может стать «Манчестер Юнайтед». В английском клубе приняли решение попытаться приобрести хавбека в летнее трансферное окно.



При этом переход ван де Бека в стан манкунианцев возможен лишь при одном условии. Для этого необходимо, чтобы своё согласие дал «Реал». В таком случае «сливочные» откажутся от предварительного соглашение с Донни, и тот сможет вести переговоры с «красными дьяволами».



Ранее сообщалось, что сумма летнего трансфера ван де Бека в «Реал» должна составить € 55 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 23 матча в Эредивизии, в которых отметился 8 голами.

Ван де Бек отреагировал на информацию о переходе в «Реал»