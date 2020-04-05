Гацкан: футболисты «Крыльев Советов» готовы на снижение зарплат, но не на 40%

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан высказался о возможном урезании зарплат в клубе в связи с паузой, объявленной из-за пандемии коронавируса.



«Что касается долгов, их у клуба нет. На днях разговаривал с руководством, пока всё нормально. Но, как и в других командах, идут переговоры о финансовой помощи клубу, о понижении зарплаты. Но пока результата нет.



Игроки „Крыльев Советов“ пока не готовы на снижение зарплат на 40%. Идёт диалог. Мы готовы на уступки, но не на такие большие проценты», — приводит слова Гацкана сайт телеканала «Матч ТВ».



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,2 млн человек в мире. Число погибших превысило 64 тысячи.

Игроки «Динамо» не согласны на понижение зарплат на 40%. Они выдвинули свои условия