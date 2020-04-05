Экс-помощник Карреры подаст в суд на «Жилину» за увольнение в связи с ликвидацией клуба

Атилла Мальфатти, бывший помощник экс-наставника «Спартака» Массимо Карреры, намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с увольнением из словацкого клуба «Жилина», сообщает Sky Sport Italia.



Словацкий клуб объявил о запуске процесса самоликвидации с 1 апреля. Причиной расформирования клуба стала нехватка средств.



«23 марта у меня был день рождения. Разговаривал по телефону с президентом клуба, он передавал мне поздравления. Спустя три дня мне стало известно об увольнении. Президент даже предлагал мне вернуться домой, в Турин, но я отказался, заявив, что намерен оставаться в Жилине даже после расформирования клуба. Я был готов помочь всем, чем мог. Что ждёт „Жилину“ дальше? Для меня сейчас самое важное — вернуться домой, а с остальным будет разбираться суд», — отметил Мальфатти.

«Жилина» объявила о самоликвидации с 1 апреля