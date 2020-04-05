Смольников: скучаю по всему, что связано с «Зенитом», сезоном

Защитник петербургского «Зенита» Игорь Смольников рассказал, как проводит время на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса.
«Очень скучаю по футболу. По матчам, тренировкам. Но ничего, подстраиваемся под ситуацию. Работаю дома. В этом плане мне немного повезло: дома есть встроенный зал, беговая дорожка, велотренажёр. Занимаюсь на них, как обычно.
Когда у тебя двое детей, стараешься полностью посвящать свободное время им. Ребят ведь тоже надо занять. Так что в подвижных играх участвуем все вместе. Старший иногда пробует тренироваться со мной. Они в принципе спортивные ребята. Тоже стараются держать себя в форме. В общем, делаем это всей семьёй. Когда устаём под вечер, на часок можем сесть собирать пазлы. Правда, большинство уже закончилось, ждём новых поступлений. С понедельника у детей начинается дистанционное обучение в школе. Так что у них будет чуть меньше свободного времени.
Что касается книг, больше люблю классику. Буквально вчера закончил «Игрока» Достоевского. Хочу начать «Идиота». Но в промежутке почему-то буквально накинулся на книгу «Разумный инвестор». Что-то зацепило. Вообще, много чего есть почитать. Посоветовал бы «Камеру обскура» Набокова. Мне очень понравилось. Если полегче, то «Принц и нищий» Марка Твена.
По всему, что связано с командой, сезоном, скучаю. Возобновление чемпионата? В первую очередь хочется, чтобы это всё побыстрее закончилось. И, конечно, доиграть чемпионат. В какие сроки, лучше руководству нашего футбола решать. Нам останется только подстроиться», — приводит слова Смольникова сайт телеканала «Матч ТВ».
- 5 апреля 2020
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