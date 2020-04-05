ОСТАЁМСЯДОМА: прямой эфир с Александром Мостовым — в 19:00

Мы никогда не показывали вам внутреннюю кухню интервью, но в 2020-м всё изменилось.

Седьмой инстаэфир нашего шоу #ОСТАЁМСЯДОМА состоится уже сегодня, 5 апреля, начало — в 19:00 мск.

К нам в виртуальные гости придёт бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. С ним пообщается Григорий Телингатер. Будет интересно и ярко. Ждём вас онлайн!

Смотрите интервью с Мостовым на странице «Чемпионата» в «Инстаграме».

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. В составе красно-белых футболист дважды завоевал титул чемпиона СССР. Александр также успел поиграть за такие клубы, как «Бенфика», «Канн», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес». С 1990 по 1991 год игрок вызывался в сборную СССР, с 1992 по 2004 год – в сборную России.