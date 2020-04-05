«Динамо» договорилось с игроками о снижении зарплат

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» договорилось с футболистами о снижении зарплат на 20% за март и на 40% — за апрель в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

Ранее футболисты и руководство «Динамо» оказали помощь в оборудовании комнаты отдыха для врачей в больнице в Коммунарке, где содержатся пациенты, заражённые коронавирусной инфекцией.

«Динамо» набрало 30 очков в 22 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. На данный момент соревнования приостановлены из-за пандемии.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 1,2 млн человек в мире. Число погибших превысило 64 тысячи. В России зарегистрировано уже более 5389 заболевших.