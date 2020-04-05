Жиго выставил футболку на аукцион. Француз передал эстафету Шюррле

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго вслед за капитаном красно-белых Георгием Джикией выставил свою футболку на благотворительный аукцион.
«Уважаемые друзья! Вы знаете, что Георгий Джикия начал большой благотворительный челлендж! Все заработанные деньги пойдут семье Артёма Рогова, который очень нуждается в лечении. Аукционы Джикии вызвали большой интерес со стороны общества, а его футболки принесли семье мальчика значительную сумму. Я буду следующим, кто подхватит эстафету нашего капитана, и прошу всех моих друзей и подписчиков помочь людям, нуждающимся в помощи», — написал Жиго на своей странице в «Инстаграме».
Жиго бросил вызов нападающему «Спартака» Андре Шюррле. Стартовая цена футболки француза составляет 5000 рублей, шаг аукциона — 1000 рублей. Аукцион закончится завтра, 6 апреля, в 15:00 мск.
Ранее голкипер московского «Спартака» Артём Ребров выставил свою футболку на благотворительный аукцион.
- 5 апреля 2020
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