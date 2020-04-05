Евсеев: в «Сатурне» каждый хотел доказать, что его рано списывать со счетов

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поблагодарил пресс-службу Российской Премьер-Лиги за опубликование обзора матча «Сатурн» — «Локомотив» (1:2).

«Спасибо РПЛ за то, что выкладывает такие видео. Посмотрел сюжет с удовольствием. Хотя играть против своего бывшего клуба, откуда ушёл не по своей воле… Эмоции были не самые простые.

Безмерно благодарен болельщикам за поддержку и такое тёплое отношение. Всегда, за какой клуб бы ни играл, слышал их голоса с трибун. Крайнему защитнику это, наверное, проще.

В «Сатурне» играл в замечательной компании. Мы действительно были крепкой командой, и каждый хотел доказать, что его рано списывать со счетов. Игроки с такой мотивацией — находка для тренера. Всегда говорю своим футболистам, что если вас недооценивают, это хорошо. Идите и докажите всё на поле", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Евсеев играл за «Локомотив» в 2000-2006 годах. За раменский «Сатурн» он выступал с 2007 по 2010 год.