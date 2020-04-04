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Евсеев: верю, что сезон будет доигран. Просто надо подождать!

Евсеев: верю, что сезон будет доигран. Просто надо подождать!
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал паузу в мировом спорте, связанную с пандемией коронавируса.

«Верю, что сезон будет доигран. Так требует УЕФА, и, вероятно, другого пути просто нет. Скучаю по прежней жизни, где футбол занимал её большую часть. По тренировкам, играм, спорам, стрессу. Просто надо подождать!» — написал специалист в своём «инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Вадима Евсеева.

Напомним, из-за пандемии коронавируса практически все спортивные соревнования были отменены или перенесены. Не стала исключением и Российская Премьер-Лига. Предварительно национальный чемпионат должен возобновиться 31 мая.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1,1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 58 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 225 тыс.

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