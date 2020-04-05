Мостовой: не понимаю, зачем играют в Беларуси. Это какой-то бред

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» поделился мнением о чемпионате Беларуси, который продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

«Я бы согласился на понижение зарплаты, если бы был футболистом. Но, с другой стороны, если не пойдёшь на понижение, тебе скажут: „А нам тебе нечем платить“. Поэтому лучше пойти на понижение. Чемпионат Беларуси не смотрю, не удаётся это делать. Но я не понимаю, зачем они играют. Это какой-то бред. Там же не другие люди, которые сделаны из другого теста. Может, они вообще ночь не спят из-за этого, потому что боятся. Поэтому, может, и играют не так хорошо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.