Шесть игроков «Ливерпуля» попали в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports
Издание Sky Sports назвало символическую сборную лучших игроков английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.
Наибольшее представительство в команде получил «Ливерпуль» — шесть игроков. По два футболиста представляют «Лестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед», один — «Манчестер Сити».
Вратарь: Дэн Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»)
Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – «Ливерпуль»), Джек О’Коннелл («Шеффилд Юнайтед»);
Полузащитники: Онинье Ндиди («Лестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»);
Нападающие: Садио Мане, Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер Сити»).
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
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