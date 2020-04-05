Шесть игроков «Ливерпуля» попали в сборную сезона АПЛ по версии Sky Sports

Издание Sky Sports назвало символическую сборную лучших игроков английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Наибольшее представительство в команде получил «Ливерпуль» — шесть игроков. По два футболиста представляют «Лестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед», один — «Манчестер Сити».

Вратарь: Дэн Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»)



Защитники: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – «Ливерпуль»), Джек О’Коннелл («Шеффилд Юнайтед»);



Полузащитники: Онинье Ндиди («Лестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»);



Нападающие: Садио Мане, Мохамед Салах (оба – «Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер Сити»).

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020