Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сотрудник «Ливерпуля»: клуб называет сотрудников семьей, но я не чувствую себя её частью

Сотрудник «Ливерпуля»: клуб называет сотрудников семьей, но я не чувствую себя её частью
Футбол / Англия 0

Сотрудник «Ливерпуля», который не пожелал назвать своего имени, подверг критике решение клуба отправить в отпуск часть работников с сохранением зарплаты из-за приостановки сезона, вызванной пандемией коронавируса.

Дело в том, что мерсисайдцы будут покрывать лишь 20% выплат. Остальные 80% возьмёт на себя британское правительство.

«Клуб называет сотрудников семьей, но я не чувствую себя её частью. Почему клуб, который ворочает миллионами, использует правительственную схему для своих сотрудников, когда другие компании более нуждаются в этом?

Я разочарован и считаю, что эта правительственная схема может быть использована предприятиями, попавшими в сложную ситуацию. Мы особенно расстроены, так как в «Эвертоне» решили такого не делать", — приводит слова сотрудника «Ливерпуля» ВВС.

«Уважение и репутация потеряны». Каррагер жёстко раскритиковал «Ливерпуль»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020