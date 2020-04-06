Сотрудник «Ливерпуля»: клуб называет сотрудников семьей, но я не чувствую себя её частью

Сотрудник «Ливерпуля», который не пожелал назвать своего имени, подверг критике решение клуба отправить в отпуск часть работников с сохранением зарплаты из-за приостановки сезона, вызванной пандемией коронавируса.
Дело в том, что мерсисайдцы будут покрывать лишь 20% выплат. Остальные 80% возьмёт на себя британское правительство.
«Клуб называет сотрудников семьей, но я не чувствую себя её частью. Почему клуб, который ворочает миллионами, использует правительственную схему для своих сотрудников, когда другие компании более нуждаются в этом?
Я разочарован и считаю, что эта правительственная схема может быть использована предприятиями, попавшими в сложную ситуацию. Мы особенно расстроены, так как в «Эвертоне» решили такого не делать", — приводит слова сотрудника «Ливерпуля» ВВС.
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