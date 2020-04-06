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«Ман Юнайтед» и «Ман Сити» не будут отправлять сотрудников клуба в принудительный отпуск

«Ман Юнайтед» и «Ман Сити» не будут отправлять сотрудников клуба в принудительный отпуск
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» будут продолжать платить в полном объёме зарплаты своих работников, которые не относятся к числу футболистов, избегая использования средств налогоплательщиков, несмотря на приостановку сезона, вызванную пандемией коронавируса, сообщает Mirror.

Руководители клубов из Манчестера не последовали примеру 5 клубов английской Премьер-лиги, среди которых оказались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур», и не будут отправлять сотрудников в отпуск, чтобы британское правительство не брало на себя 80% их зарплаты. Вместо этого клубы будут продолжать оплачивать работу персонала в полном объёме и искать способы, чтобы сотрудники клуба могли помочь усилиям Великобритании по борьбе с коронавирусом посредством волонтёрства.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм», получающие многомиллионную прибыль от телевизионных и спонсорских контрактов, были подвергнуты критике со стороны болельщиков и различных футбольных деятелей за то, что воспользовались схемой с отправкой сотрудников в отпуск, тем самым сокращая свои убытки за счёт государства.

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