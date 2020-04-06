Подписчица раскритиковала Тарасова за фото с голым торсом. Жена футболиста ответила

Анастасия Костенко, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, опубликовала в «Инстаграме» новое фото с семьёй и поздравила свою дочь.



«Happy 2 months, Eva. Радуй нас всех дальше своими маленькими, но такими важными успехами! Знаете, оказывается это так сложно – собрать всех в удачный кадр. На остальных фото Милаша плачет, что мы отобрали эти сандалии, которые никак не вписывались в формат», — написала Анастасия.

Одна из подписчиц в комментариях выступила с критикой Тарасова: «У Дмитрия проблемы с одеждой? Очень-очень часто с голым торсом. Неприлично. Может, уже тогда и в трусах пусть нам себя показывает».



«Неприлично указывать людям, в чём им ходить в собственном доме», — ответила жена футболиста.

Ранее Тарасов опубликовал видео, на котором пригрозил супруге игрушечным пистолетом.