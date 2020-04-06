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«Реал» хочет сэкономить € 75 млн на зарплатах, продав Бэйла, Хамеса и других игроков

«Реал» хочет сэкономить € 75 млн на зарплатах, продав Бэйла, Хамеса и других игроков
Футбол / Испания 0

Руководство мадридского «Реала» хочет сократить траты на зарплаты футболистам. В связи с этим в ближайшее трансферное окно стан «сливочных» могут покинуть несколько игроков, включая нападающего Гарета Бэйла и полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает AS.

В нынешнем сезоне «Реал» потратил на зарплаты футболистов € 284 млн. Продажа Бэйла и Хамеса поможет мадридцам сэкономить € 45,4 млн. В список «сливочных» входят также форварды Мариано Диас (€ 8 млн) и Браим Диас (€ 7 млн), защитники Альваро Одриосола (€ 7 млн) и Хесус Вальехо (€ 4 млн), а также хавбек Даниель Себальос (€ 6 млн).

Если «Реалу» удастся продать всех вышеупомянутых игроков, клуб сэкономит € 75 млн.

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