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«Обнулился». Дмитрий Комбаров вслед за другими футболистами сменил причёску

«Обнулился». Дмитрий Комбаров вслед за другими футболистами сменил причёску
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в своём «инстаграме» сообщил, что сменил причёску.

Экс-капитан «Спартака» сопроводил фотографии хештегами #лысаяголова и #обнулился и подписью «Жду следующих», бросив вызов своему брату Кириллу, выступающему в тульском «Арсенале», вратарю «Динамо» Антону Шунину, защитнику «Спартака-2» Роману Шишкину, партнёру по команде Дмитрию Кабутову и баскетболисту Алексею Шведу.

В комментариях один из подписчиков задал Комбарову вопрос: «Почему Глушака нет в списке?».

«Он и так лысый», — ответил Дмитрий.

Ранее налысо побрились многие звёзды футбола, среди которых нападающий «Реала» Эден Азар, форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль и бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Бекхэм побрился налысо
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