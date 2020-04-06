«Обнулился». Дмитрий Комбаров вслед за другими футболистами сменил причёску

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в своём «инстаграме» сообщил, что сменил причёску.



Экс-капитан «Спартака» сопроводил фотографии хештегами #лысаяголова и #обнулился и подписью «Жду следующих», бросив вызов своему брату Кириллу, выступающему в тульском «Арсенале», вратарю «Динамо» Антону Шунину, защитнику «Спартака-2» Роману Шишкину, партнёру по команде Дмитрию Кабутову и баскетболисту Алексею Шведу.



В комментариях один из подписчиков задал Комбарову вопрос: «Почему Глушака нет в списке?».



«Он и так лысый», — ответил Дмитрий.

Ранее налысо побрились многие звёзды футбола, среди которых нападающий «Реала» Эден Азар, форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль и бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм.