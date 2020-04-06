Нигматуллин: свои матчи не смотрю, потому что начинаю скучать

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива» и национальной команды России Руслан Нигматуллин рассказал, чем занимается на карантине.

«Я подстроился под ситуацию, понял, что не хочу терять время даром, решил возобновить онлайн-тренировки школы Руслана Нигматуллина. Через ноутбук обучаю, мне помогает сын, который вернулся из Нью-Йорка, потому что институт его ушёл на карантин. Желающих достаточно, даже сам не ожидал, что будет такой большой спрос.

Недавно мне все говорили, что был повтор матча чемпионата мира—2002 с Бельгией. Сам же свои матчи не смотрю, потому что начинаю скучать. А такие мысли стараюсь гнать и жить сегодняшним днём.

Все мои направления деятельности встали: программа на «Матч ТВ», поездка в Китай в составе сборной мира вместе с Фигу и компанией, диджейские мероприятия. Надеюсь, скоро пройдёт пик, всё закончится, а мир будет радостным и светлым», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.