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Защитник «Зенита» Осорио: не понимаю, почему на календаре апрель, а за окном снег

Защитник «Зенита» Осорио: не понимаю, почему на календаре апрель, а за окном снег
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Йордан Осорио поделился мыслями о погоде в Санкт-Петербурге.

«Не понимаю, почему на календаре апрель, а за окном снег! Странно это — ещё два дня назад светило солнце, а теперь… Например, в Венесуэле сейчас 30-35 градусов тепла. Бывает ли там зима? Никакой зимы, даже в горах снега нет! Жара круглый год», — приводит слова Осорио пресс-служба «Зенита».

Российская Премьер-Лига в настоящее время приостановлена в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры были введены практически во всех национальных чемпионатах в мире, среди которых топ-лиги Европы.

Осорио перешёл в «Зенит» из «Порту» прошлым летом на правах аренды. С 2017 года 25-летний защитник вызывается в сборную Венесуэлы.

В Венесуэле появится футбольная школа имени защитника «Зенита» Осорио
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