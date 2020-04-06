Защитник «Зенита» Осорио: не понимаю, почему на календаре апрель, а за окном снег
Защитник «Зенита» Йордан Осорио поделился мыслями о погоде в Санкт-Петербурге.
«Не понимаю, почему на календаре апрель, а за окном снег! Странно это — ещё два дня назад светило солнце, а теперь… Например, в Венесуэле сейчас 30-35 градусов тепла. Бывает ли там зима? Никакой зимы, даже в горах снега нет! Жара круглый год», — приводит слова Осорио пресс-служба «Зенита».
Российская Премьер-Лига в настоящее время приостановлена в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры были введены практически во всех национальных чемпионатах в мире, среди которых топ-лиги Европы.
Осорио перешёл в «Зенит» из «Порту» прошлым летом на правах аренды. С 2017 года 25-летний защитник вызывается в сборную Венесуэлы.
В Венесуэле появится футбольная школа имени защитника «Зенита» Осорио
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