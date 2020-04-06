Все клубы итальянской Серии А согласились на снижение зарплат

Клубы итальянской Серии А единогласно проголосовали за снижение зарплат футболистам, сообщается на официальном сайте турнира.



Сегодня, 6 апреля, Серия А провела экстренное совещание, в ходе которого клубы высшего дивизиона Италии договорились о сокращении зарплат из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Было решено, что зарплаты игроков будут снижены на треть, если футболисты останутся без работы из-за досрочного завершения сезона, и на 1/6, если сезон будет доигран. В обсуждении приняли участие представители 19 клубов, так как «Ювентус» первым объявил о сокращении выплат.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 1,2 млн человек. Число погибших превысило 70 тыс. человек.

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