Санья: Ляказетт жизненно необходим «Арсеналу». Его работа в команде поразительна

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Бакари Санья высказался о форварде «канониров» Александре Ляказетте.



«Ляказетт жизненно необходим „Арсеналу“. Он из тех игроков, которые готовы сделать всё ради команды. Конечно, футболисты, забивающие голы, как Обамейянг, находятся на виду, но объём работы, который выполняет Ляказетт, поразителен. Это не такая заметная работа, но она чрезвычайно важна для „Арсенала“.



Он может забивать голы, но большую часть времени он стоит спиной к воротам. Получая мяч, он пытается сохранить его для товарищей. Он важен для системы „Арсенала“. Люди всегда требуют голов, они помнят только тех, кто забивает, но такие игроки, как Ляказетт, выполняют большую работу», — приводит слова Санья Goal.com.