«Тоттенхэм» объявил, что Сон пройдёт военные сборы в Южной Корее

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин пройдёт военные сборы в Южной Корее, сообщается на официальном сайте английского клуба.
Сборы продлятся четыре недели. Планируется, что футболист вернётся в Лондон в мае, если на тот момент в Англии завершится действие карантина, который был введён из-за коронавируса. Таким образом, в случае возобновления сезона в мае форвард может пропустить несколько матчей.
Согласно законам Южной Кореи каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. В 2018 году Сон вместе со сборной завоевал золотые медали на Азиатских играх, что позволило ему избежать службы. Тем не менее ему придётся пройти усечённые сборы.
В нынешнем сезоне 27-летний Сон провёл 21 матч в АПЛ, забил 9 мячей и отдал 8 голевых передач.
- 6 апреля 2020
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