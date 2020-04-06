Президент УЕФА: не вижу варианта, при котором «Ливерпуль» может остаться без титула

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о возобновлении сезона в европейских чемпионатах, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.



«Сезон Серии А будет доигран. Я настроен оптимистично и уверен, даже если сейчас не могу ничего обещать или гарантировать. Всё будет зависеть от ситуации в каждой стране. Руководство Серии А не входит в сферу полномочий УЕФА, но я могу гарантировать, что мы не будем подвергать опасности жизни людей. Мы готовы выслушать всех, чтобы найти подходящее решение для каждой лиги, как только правительства дадут нам зелёный свет.



Не вижу варианта, при котором „Ливерпуль“ может остаться без титула. Если чемпионат продолжится, они почти наверняка выиграют английскую Премьер-лигу. Если же сезон не возобновится, нужно будет каким-то образом объявить результаты в каждой лиге. Что касается Лиги чемпионов, мы ожидаем, что всё завершится в том же формате, в котором проводилось до приостановки», — приводит слова Чеферина Ekipa.