Арбитр Карасёв: надеемся, что в июне чемпионат России возобновится

Арбитр Сергей Карасёв выразил надежду, что чемпионат России возобновится в июне. В настоящее время чемпионат приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
«Общаемся с другими арбитрами, все ребята поддерживают форму. Международным арбитрам в этом плане проще, так как у нас есть подготовительная платформа, которая каждую неделю присылает клипы, как готовить себя в недельном цикле, в процессе чемпионата, до чемпионата и так далее. И департамент судейства и инспектирования РФС ранее нам сделал компьютерное тестирование, в ходе которого выявили различные уязвимые места, которые проще подвергаются травмам. Теперь и от департамента получаем информацию, упражнения.
Уверены, всё будет нормально, мы доиграем чемпионат. Ожидали, что так и будет, особенно учитывая сложную ситуацию в мире. Ожидали, что в апреле и мае играть не будем. Надеемся, в июне или середине июня возобновим чемпионат. Но это моё мнение. С другими общаемся, надеемся на это", — сказал Карасёв в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».
- 6 апреля 2020
-
22:40
-
22:31
-
22:12
-
22:06
-
21:57
-
21:50
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:08
-
21:05
-
20:56
-
20:36
-
20:34
-
20:18
-
20:17
-
20:03
-
20:01
-
19:49
-
19:46
-
19:36
-
19:16
-
19:14
-
19:00
-
18:59
-
18:50
-
18:45
-
18:38
-
18:35
-
18:16
-
18:13
-
17:57
-
17:42
-
17:30
-
17:18