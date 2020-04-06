Арбитр Карасёв: надеемся, что в июне чемпионат России возобновится

Арбитр Сергей Карасёв выразил надежду, что чемпионат России возобновится в июне. В настоящее время чемпионат приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.



«Общаемся с другими арбитрами, все ребята поддерживают форму. Международным арбитрам в этом плане проще, так как у нас есть подготовительная платформа, которая каждую неделю присылает клипы, как готовить себя в недельном цикле, в процессе чемпионата, до чемпионата и так далее. И департамент судейства и инспектирования РФС ранее нам сделал компьютерное тестирование, в ходе которого выявили различные уязвимые места, которые проще подвергаются травмам. Теперь и от департамента получаем информацию, упражнения.

Уверены, всё будет нормально, мы доиграем чемпионат. Ожидали, что так и будет, особенно учитывая сложную ситуацию в мире. Ожидали, что в апреле и мае играть не будем. Надеемся, в июне или середине июня возобновим чемпионат. Но это моё мнение. С другими общаемся, надеемся на это", — сказал Карасёв в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».