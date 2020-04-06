«Урал» потроллил «Матч ТВ», который представил Евсеева как тренера екатеринбургского клуба

Пресс-служба «Урала» потроллила телеканал «Матч ТВ», который представил главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева в качестве наставника екатеринбургского клуба.
«Шок-контент», — говорится в «твиттере» клуба из Екатеринбурга.
В настоящее время главным тренером «Урала» является Дмитрий Парфёнов. Под его руководством екатеринбургский клуб, в 22 матчах набрав 25 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
44-летний Евсеев возглавляет «Уфу» с марта 2019 года. В нынешнем сезоне башкирский клуб занимает девятое место в РПЛ, в 22 матчах набрав 27 очков.
Напомним, Российская Премьер-Лига в настоящее время приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, приостановлены все европейские чемпионаты, кроме Беларуси.
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