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Кикнадзе: некоторые моменты в интервью Геркуса содержат неточности

Кикнадзе: некоторые моменты в интервью Геркуса содержат неточности
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался об интервью бывшего главы клуба Ильи Геркуса, которое он дал корреспонденту «Чемпионата».

«По-прежнему не хочу полемизировать с Геркусом через СМИ. Но не могу не признать, что некоторые моменты в его интервью содержат, как сейчас модно говорить, неточности. Например, история с Покрасом Лампасом. Илья Леонидович утверждает, что клубу каллиграфия обошлась в «пару млн», а мы, просчитав все затраты в рамках проекта, видим, что сумма составила порядка 14,5 млн.

Для понимания, за 2,5 млн мы заменили трубы к зданию общежития академии и обеспечили бесперебойную подачу горячей воды нашим детям. В эту же сумму входит обновление водопроводной системы на участке между школой и теннисными кортами, а также подведение новых труб к ледовому дворцу. Вот уж действительно «несопоставимые суммы и несвязанные вещи».

Или взять пассаж с крышей. Яркая, конечно, дискуссия развернулась после публикации эскизов крыши, только вот Владислав Лысенко, лучший футбольный агроном в стране, что тогда утверждал, что сейчас утверждает, что для газона это смерти подобно. Впрочем, не готов анализировать всё интервью: куда не копни, всюду аналогичная история. Мне просто это неинтересно» — сказал Кикнадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

«Не 2 миллиона, а 14,5». Кикнадзе ответил Геркусу и рассказал про зарплаты в «Локомотиве»
Гендиректор «Локомотива» уверен, что история c Покрасом Лампасом обошлась клубу намного дороже, чем было заявлено.
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