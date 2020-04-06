Кикнадзе: некоторые моменты в интервью Геркуса содержат неточности

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался об интервью бывшего главы клуба Ильи Геркуса, которое он дал корреспонденту «Чемпионата».
«По-прежнему не хочу полемизировать с Геркусом через СМИ. Но не могу не признать, что некоторые моменты в его интервью содержат, как сейчас модно говорить, неточности. Например, история с Покрасом Лампасом. Илья Леонидович утверждает, что клубу каллиграфия обошлась в «пару млн», а мы, просчитав все затраты в рамках проекта, видим, что сумма составила порядка 14,5 млн.
Для понимания, за 2,5 млн мы заменили трубы к зданию общежития академии и обеспечили бесперебойную подачу горячей воды нашим детям. В эту же сумму входит обновление водопроводной системы на участке между школой и теннисными кортами, а также подведение новых труб к ледовому дворцу. Вот уж действительно «несопоставимые суммы и несвязанные вещи».
Или взять пассаж с крышей. Яркая, конечно, дискуссия развернулась после публикации эскизов крыши, только вот Владислав Лысенко, лучший футбольный агроном в стране, что тогда утверждал, что сейчас утверждает, что для газона это смерти подобно. Впрочем, не готов анализировать всё интервью: куда не копни, всюду аналогичная история. Мне просто это неинтересно» — сказал Кикнадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
- 7 апреля 2020
-
00:04
- 6 апреля 2020
-
23:59
-
23:46
-
23:35
-
23:24
-
23:20
-
23:14
-
23:05
-
22:51
-
22:50
-
22:40
-
22:31
-
22:12
-
22:06
-
21:57
-
21:50
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:08
-
21:05
-
20:56
-
20:36
-
20:34
-
20:18
-
20:17
-
20:03
-
20:01
-
19:49
-
19:46
-
19:36
-
19:16
-
19:14
-
19:00
-
18:59