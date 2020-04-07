Вячеслав Караваев: в «Витессе» всем игрокам и тренерам подарили по коробке Anti Corona Box

Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что подарил «Витесс» своим футболистам во время пандемии коронавируса.
Больше общаюсь с ребятами из Голландии. У них тоже обстановка не очень хорошая. Была информация, что Эредивизи приостановлен до 1 июня. Футболисты сидят дома, на карантине. В «Витессе» всем игрокам и тренерам подарили по коробке Anti Corona Box. Там антисептики, прочие необходимые на карантине вещи и большая шоколадка. Это, конечно, больше для моральной поддержки футболистов и всех, кто работает в клубе.
Сегодня нам привезут антисептики, маски, витамины. А в «Витессе» подарки — не редкость. И перед Рождеством, и когда надо кого-нибудь поддержать. У них просто так принято», — приводит слова Караваева Sport24.
С 2014 по 2017 год Караваев выступал за чешские «Дуклу», «Яблонец» и «Спарту», а затем до осени 2019-го защищал цвета нидерландского «Витесса».
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