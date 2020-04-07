Висенте дель Боске: нельзя зависеть от китайского производства и экспорта

Бывший главный тренер национальной команды Испании и мадридского «Реала» Висенте дель Боске поделился мнением о функционировании мировой экономики в условиях пандемии коронавируса.
«Страны и их правительства должны извлечь урок из произошедшего. Нельзя зависеть от производства и экспорта третьей стороны, например, Китая, даже если это дёшево. Каждая страна в подобных ситуациях должна быть в состоянии производить необходимые ей товары.
Благотворительность и всеобщая солидарность — это здорово, люди проявляют щедрость и делают пожертвования в зависимости от собственных возможностей, однако обеспечение страны товарами первой необходимости в случае чрезвычайной ситуации является задачей правительства.
Нужно развивать систему государственного здравоохранения. Ничего не имею против частной медицины, но государственное здравоохранение — это первоочередное право, которое должно быть гарантировано каждому, независимо от того, в состоянии ли человек оплатить необходимое лечение.
Респираторы же сейчас производятся на автомобильных заводах? Почему бы в этих компаниях не создать подразделения, которые бы производили вещи для системы государственного здравоохранения, чтобы всё это не приходилось покупать за границей?» — приводит слова дель Боске Mundo Deportivo.
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