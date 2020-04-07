Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жена Карпина показала первую встречу маленькой дочери с новорождённой сестрой

Жена Карпина показала первую встречу маленькой доч
Жена Карпина показала первую встречу маленькой дочери с новорождённой сестрой
Футбол / РПЛ 0

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в своём «инстаграме» опубликовала новое видео с новорождённой дочерью.

В ролике с ребёнком впервые встречается её сестра, которая не скрывает любопытства и пристально разглядывает девочку. Рядом сидит Карпин и следит за их общением.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, у Карпина теперь пять дочерей: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.

«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Пауза в чемпионате России продлится до 31 мая.

«Четвёртый точно будет Жорик». Жена Карпина пошутила после рождения третьей дочери
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020