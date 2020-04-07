Жена Карпина показала первую встречу маленькой дочери с новорождённой сестрой
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, в своём «инстаграме» опубликовала новое видео с новорождённой дочерью.
В ролике с ребёнком впервые встречается её сестра, которая не скрывает любопытства и пристально разглядывает девочку. Рядом сидит Карпин и следит за их общением.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, у Карпина теперь пять дочерей: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.
«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Пауза в чемпионате России продлится до 31 мая.
«Четвёртый точно будет Жорик». Жена Карпина пошутила после рождения третьей дочери
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