Академии московского «Динамо» присвоен статус «Высшая категория»

Академия «Динамо» им. Л.И. Яшина получила от Российского футбольного союза статус «Академия высшей категории».

Чтобы получить такую оценку, академия должна соответствовать ряду требований, который касаются инфраструктуры, тренерских кадров, медицинского обеспечения, методики подготовки футболистов и количества занимающихся игроков.

«Российский футбольный союз два-три года назад оповестил все футбольные академии и школы, что со временем будет введено лицензирование, чтобы их упорядочить и разбить по категориям. Не секрет, что по всей стране многие из них функционируют как попало. Чтобы допускать их к соревнованиям, было принято решение выдавать лицензии тем футбольным школам, которые соответствуют более-менее приличному уровню. Потому что работа с детьми и воспитание футболистов — это очень серьёзная и кропотливая работа, требующая знаний и квалификации, в первую очередь тренеров, а также наличие инфраструктуры. Несколько лет ушло на подготовку, и вот в этом году было введено это лицензирование. Я очень рад, что мы его прошли и получили высшую оценку!» — приводит слова директора академии «Динамо» Александра Кузнецова пресс-служба бело-голубых.