Геннадий Орлов предположил, что некоторые клубы РПЛ не смогут выжить

Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что некоторым российским клубам будет непросто остаться на плаву из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



«Хоть я и оптимист, но сейчас настроен пессимистически по поводу будущего российских футбольных клубов. Предполагаю, что даже некоторые клубы Премьер-Лиги не выживут из-за своих бюджетных позиций. Тяжело содержать команду с такими большими затратами. Опустятся зарплаты, появится потолок зарплат. Ну очень сильный удар.

Владельцам клубов ФНЛ нужно искать меценатов. Думаю, найдутся люди, которые создадут частные клубы, но у всех условия будут ниже, чем сегодня. А что дальше? Как проводить турнир? Может, перейдём на пульки, разобьём команды по зонам, а потом лучшие в своих зонах определяли бы победителей лиги. Но нет худа без добра. Коронавирус заставит выпускать на поле наших способных мальчишек. Теперь всё за ними! Будет обновление футбола", — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».