Футболистка сборной России — о карантине: моментами накрывает, и даже очень

Футболистка сборной России Ксения Коваленко рассказала, что ей нелегко находиться в карантине, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Признаюсь, моментами накрывает, и даже очень. Спасибо маме, что рядом, это то, что мне нужно, родная и любимая! А мы на домашнем, но иногда она мешает мне заниматься, говорит — пошли кушать. Спасибо, кто рядом, ценю», — написала Коваленко в своём «инстаграме», прикрепив фотографию с мамой.

В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Кроме того в Европе приостановлены все чемпионаты, кроме Беларуси. На неопределённый срок перенесены матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Чемпионат Европы—2020 перенесён на 2021 год.

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