Кассано: Бекхэм в «Реале» был как рок-звезда. Но я выглядел лучше него

Бывший нападающий мадридского «Реала» Антонио Кассано поделился воспоминаниями о выступлении за «Королевский клуб».

«У меня была одна из лучших предсезонок во главе с Фабио Капелло. Я похудел на 10 кг и весил 82. Он выпустил меня в основном составе в двух первых матчах сезона, а затем дал мне отдых в третьем матче. Но я разозлился на него. Теперь я должен принести извинения Капелло. Должен признать, что это была только моя вина.

Дэвид Бекхэм был моим партнёром по команде в «Реале». Он был как рок-звезда, известная во всём мире. Но он оставался скромным. Я выглядел лучше него, по крайней мере, немного", — приводит слова Кассано Football Italia.

Итальянский форвард выступал за «Реал» в сезоне-2006/2007, провёл семь матчей в Примере и забил один гол.