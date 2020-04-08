Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» и «Барселона» планируют обменяться футболистами

«Ювентус» и «Барселона» планируют обменяться футболистами
Футбол / Испания 0

Туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона» обсуждают обмен с участием нескольких игроков. Стороны рассчитывают официально заключить сделку в ближайшие месяцы, сообщает Calciomercato.com.

«Барселона» хочет заполучить нападающего «Ювентуса» Федерико Бернардески. Взамен сине-гранатовые предлагают двух игроков — хавбека Ивана Ракитича и защитника Самуэля Юмтити.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила миланскому «Интеру» включить защитников Хуниора Фирпо и Нелсона Семеду в сделку по трансферу нападающего Лаутаро Мартинеса, но чёрно-синие ответили отказом.

«Барселона», набрав 58 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. В 27 матчах каталонская команда одержала 18 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

«Реал» не планирует возвращать Роналду
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020