Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко приготовил драники во время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Как же во время такой вынужденной паузы не сделать белорусское народное блюдо драники? Вкус детства, хорошая погода сегодня у нас. Как-то надо проводить время, что-то надо есть», — сказал Гончаренко в видео в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

42-летний Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года. Под его руководством московский клуб дважды становился серебряным призёром чемпионата России, а также выигрывал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне «армейцы», набрав в 22 матчах 36 очков, занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.