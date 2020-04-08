Гончаренко приготовил драники во время карантина
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко приготовил драники во время карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Как же во время такой вынужденной паузы не сделать белорусское народное блюдо драники? Вкус детства, хорошая погода сегодня у нас. Как-то надо проводить время, что-то надо есть», — сказал Гончаренко в видео в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
42-летний Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года. Под его руководством московский клуб дважды становился серебряным призёром чемпионата России, а также выигрывал Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне «армейцы», набрав в 22 матчах 36 очков, занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Ярошик: возможно, Гончаренко исчерпал себя в ЦСКА
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