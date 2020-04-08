Велозу: было приятно видеть Роналду злым

Португальский полузащитник «Вероны» Мигел Велозу рассказал, что чувствовал, когда его команда в нынешнем сезоне обыграла туринский «Ювентус», за который выступает нападающий Криштиану Роналду.

«Обыграть Роналду — это было прекрасно. Я хорошо его знаю. Он не любит проигрывать. Видеть его злым было довольно приятно, даже учитывая то, что мы поговорили после матча», — приводит слова Велозу Goal.

«Ювентус» уступил «Вероне» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась 8 февраля в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились форварды Фабио Борини и Джампаоло Паццини. Автором единственного гола «старой синьоры» стал Роналду.