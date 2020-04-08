Парикмахер Тарасова рассказал, стоит ли стричься дома во время самоизоляции

Денис Ли, парикмахер полузащитника казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова, поделился мнением о том, имеет ли смысл стричься дома во время действия карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.



«Можно и не стричься во время изоляции, ждать, пока всё это закончится. Просто обросший вид не очень-то радует людей в изоляции, а постриженный абы как вообще разочарует человека. Лучше подождать», — сказал Ли в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В настоящее время Российская Премьер-Лига приостановлена из-за пандемии коронавируса. Аналогичные меры были приняты во всех европейских странах, за исключением Беларуси. Кроме того, приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы-2020 перенесён на 2021 год.