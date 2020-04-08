Мальдини и его сын излечились от коронавируса

Бывший защитник «Милана», а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини и его сын, нападающий «россонери» Дэниел Мальдини, излечились от коронавируса, сообщает Calciomercato.com.
Отмечается, что и Паоло, и Дэниел приступили к своей работе. Мальдини-старший в ближайшее время встретится с другими руководителями «Милана» и футболистами, чтобы обсудить снижение зарплат на фоне паузы из-за пандемии.
О заражении коронавирусом Паоло и Дэниела Мальдини стало известно 21 марта. Спустя три дня экс-защитник заявил, что он и сын должны излечиться в течение недели. Также он рассказал, как организм борется с вирусом.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 82 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 302 тыс. В Европе главным очагом распространения вируса стала Италия.
- 8 апреля 2020
-
18:48
-
18:44
-
18:41
-
18:39
-
18:33
-
18:25
-
18:20
-
18:14
-
17:56
-
17:50
-
17:39
-
17:31
-
17:19
-
17:04
-
17:00
-
16:59
-
16:47
-
16:30
-
16:30
-
16:11
-
16:10
-
15:49
-
15:42
-
15:27
-
15:18
-
15:05
-
14:52
-
14:31
-
14:29
-
14:17
-
14:15
-
14:11
-
14:00
-
13:52
-
13:35