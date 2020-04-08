Смолов: моим кумиром был Шевченко. Ещё не было такого разделения между Россией и Украиной

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал, какой футболист нравился ему в юности.



«Кто был моим кумиром? Андрей Шевченко. Я болел за «Милан», а он там был в порядке, получал «Золотой мяч». Не было ещё такого разделения между Россией и Украиной – разные страны, но один народ. Я с ним общался зимой в отпуске, и его сборная Украины играет в классный футбол. Да и сам он очень умный человек», — сказал Смолов в эфире в «инстаграме» Александра Кержакова.



Смолов перешёл в «Сельту» зимой из «Локомотива» на правах аренды с правом последующего выкупа. В ходе своей карьеры 30-летний российский форвард также защищал цвета московского «Динамо», «Фейеноорда», «Анжи», «Урала» и «Краснодара».

Смолов: «Сельта» была в зоне вылета, пришёл человек — и наладил всё