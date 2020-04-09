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Брат Балотелли: Марио играет на 30 процентов своих возможностей

Брат Балотелли: Марио играет на 30 процентов своих возможностей
Футбол / Италия 0

Энок Барвуа, брат нападающего «Брешии» Марио Балотелли, поделился мнением о выступлении футболиста в последнее время.

«Если бы Марио играл на сто процентов своих возможностей, его было бы не остановить. Вместо этого он играет всего на 30 процентов. Он очень чувствительный, поэтому если хоть что-то идёт не так, он опускает голову и не показывает себя. Нелегко играть, когда на тебя оказывается такое давление.

Мы с Марио были так счастливы, когда он перешёл в «Брешию». Он не думал дважды, а сразу принял их предложение и отклонил все остальные. К сожалению, всё, что он говорит или делает, выставляется в негативном свете», — приводит слова Энока Calciomercato.com.

Балотелли перешёл в «Брешию» летом прошлого года. Ранее 29-летний форвард выступал за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ниццу» и «Марсель».

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