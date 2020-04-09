Футболисты «Базеля» отказались от понижения зарплаты

Игроки швейцарского «Базеля» не приняли предложение руководства о снижении заработной платы, сообщается на официальном сайте клуба.

Игрокам предлагали отказаться от 70% зарплаты с апреля по июнь — таким образом, футболисты недополучили бы 70% годового дохода. Футболисты отклонили это предложение, однако клуб попросил рассмотреть его повторно.

Как и другие мировые спортивные соревнования, чемпионат Швейцарии приостановлен из-за пандемии коронавируса. В Суперлиге сыграно 23 тура, «Базель» расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Санкт-Галлена» на пять очков.