Футболисты «Базеля» отказались от понижения зарплаты
Игроки швейцарского «Базеля» не приняли предложение руководства о снижении заработной платы, сообщается на официальном сайте клуба.
Игрокам предлагали отказаться от 70% зарплаты с апреля по июнь — таким образом, футболисты недополучили бы 70% годового дохода. Футболисты отклонили это предложение, однако клуб попросил рассмотреть его повторно.
Как и другие мировые спортивные соревнования, чемпионат Швейцарии приостановлен из-за пандемии коронавируса. В Суперлиге сыграно 23 тура, «Базель» расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Санкт-Галлена» на пять очков.
Результаты всех футбольных матчей 8 апреля
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