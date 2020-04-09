«Люблю тебя, мой Илюша». Самедов трогательно поздравил сына с днём рождения

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в своём «инстаграме» опубликовал трогательное видео с сыном.



В ролике экс-полузащитник празднует день рождения своего ребёнка, которому исполнилось четыре года. Видео Александр сопроводил следующей подписью: «Люблю тебя, мой Илюша. С днём рождения».

Видео доступно на «Чемпионате».

Самедов в ходе своей карьеры защищал цвета «Спартака», воспитанником которого является, «Локомотива», «Москвы», «Динамо». Последним профессиональным клубом экс-хавбека были «Крылья Советов», в составе которых он завершил карьеру летом 2019 года. В сборную России Александр вызывался с 2011 по 2018 год.



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