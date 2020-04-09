Павлюченко: Федун приезжал на базу «Спартака» с мигалкой, людьми в масках и с автоматами

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, как владелец московского «Спартака» Леонид Федун появлялся на базе клуба в сопровождении вооружённой охраны.

«У нас в России президент может прийти в раздевалку. Дэниэла Леви я там никогда не видел. Даже когда мы вышли в ЛЧ. В Англии не принято такое. Я с ним общался, когда уходил в „Локомотив“. Сначала общался с Реднаппом, который мне сказал идти к президенту. Леви приехал ко мне домой, постучался в дверь и стоит. Один, без охраны. Мы сели за стол, и он говорит: „Если бы ты был моим сыном, я бы взял палку и отшлёпал тебя. Как можно уезжать из Англии? Но если хочешь, я тебя продам“.



За шесть лет в „Спартаке“ я видел Федуна два раза на базе, после серии из шести поражений. Он говорил с командой, пихал. Леви спокойно приехал ко мне домой? Так вот Федун приехал на базу с сиренами и мигалкой. А у нас с Максом Калиниченко окна выходили во двор базы. Мы услышали это всё, выглядываем, там было очень много машин. Сначала вышли люди с автоматами, в масках, а потом появился Федун.



Помимо этого я видел его один раз в раздевалке после игры. Вот такая разница между владельцами „Спартака“ и «Тоттенхэма», – рассказал Павлюченко в прямом эфире «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА с Григорием Телингатером.