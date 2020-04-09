«Барселона» хочет обязать «Челси» выкупить Коутиньо после аренды

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Баварию», может вернуться в Англию, где ранее играл за «Ливерпуль».



Каталонцы продолжают вести переговоры по бразильцу с «Челси». Оба клуба готовы оформить переход Филиппе на правах аренды, и синие не против платить ему зарплату в полном объёме, однако стороны расходятся относительно судьбы футболиста после истечения договора.



Как сообщает Sport.es, «Барселона» хочет обязать лондонцев выкупить хавбека по окончании аренды за € 65 млн. «Челси» же готов увеличить клаусулу, но хочет сделать её активацию необязательной.



Ранее сообщалось, что в услугах Коутиньо также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал». В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провёл 22 матча в чемпионате Германии, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

Клопп: у «Ливерпуля» не было шансов удержать Коутиньо от перехода в «Барселону»