Миодраг Божович: даже не раздумывал, соглашаясь на урезание зарплаты

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал решение клуба о снижении зарплат во время паузы в Российской Премьер-Лиге. Чемпионат России приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

«Если честно, даже не раздумывал, соглашаясь на урезание зарплаты. Думаю, большинство футболистов тоже поняли, какая сейчас ситуация не только в клубе, но и в мире вообще.



Речь не может идти о деньгах. Клуб оказался в сложной экономической ситуации. Почему бы не пойти ему навстречу? Ведь как «Крылья Советов», так и весь регион многое сделали для футбола и создали нам отличные условия для работы, всегда вовремя платили зарплату. Нужно понимать, что ситуация сейчас чрезвычайная», — приводит слова Божовича Sport24.