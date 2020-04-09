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Миодраг Божович: даже не раздумывал, соглашаясь на урезание зарплаты

Миодраг Божович: даже не раздумывал, соглашаясь на урезание зарплаты
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал решение клуба о снижении зарплат во время паузы в Российской Премьер-Лиге. Чемпионат России приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

«Если честно, даже не раздумывал, соглашаясь на урезание зарплаты. Думаю, большинство футболистов тоже поняли, какая сейчас ситуация не только в клубе, но и в мире вообще.

Речь не может идти о деньгах. Клуб оказался в сложной экономической ситуации. Почему бы не пойти ему навстречу? Ведь как «Крылья Советов», так и весь регион многое сделали для футбола и создали нам отличные условия для работы, всегда вовремя платили зарплату. Нужно понимать, что ситуация сейчас чрезвычайная», — приводит слова Божовича Sport24.

«Крылья Советов» договорились с футболистами о снижении зарплат
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