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ЦСКА интересуется полузащитником «Жилины»

ЦСКА интересуется полузащитником «Жилины»
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», словацкий полузащитник Ян Бернат, выступающий за «Жилину», попал в сферу интересов московского ЦСКА.

Ранее «Жилина» объявила о начале процесса самоликвидации с 1 апреля. Причиной расформирования клуба стала нехватка средств из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Бернат выступает в составе основной команды «Жилины» с 2018 года. В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 17 матчах чемпионата Словакии и забил 7 голов.

Московский ЦСКА набрал 36 очков в 22 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит». В настоящий момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Жилина» объявила о самоликвидации с 1 апреля
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