ЦСКА интересуется полузащитником «Жилины»

Как стало известно «Чемпионату», словацкий полузащитник Ян Бернат, выступающий за «Жилину», попал в сферу интересов московского ЦСКА.



Ранее «Жилина» объявила о начале процесса самоликвидации с 1 апреля. Причиной расформирования клуба стала нехватка средств из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



Бернат выступает в составе основной команды «Жилины» с 2018 года. В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 17 матчах чемпионата Словакии и забил 7 голов.

Московский ЦСКА набрал 36 очков в 22 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является петербургский «Зенит». В настоящий момент турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.